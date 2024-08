Onda de usuários de drogas preocupa comerciantes e moradores em Brasiléia

O Alto Acre

Comerciantes de Brasiléia denunciam furtos e ameaças causadas por usuários de drogas

Moradores dos bairros Eldorado, Ferreira Silva, Três Botequins, Cageacre e áreas adjacentes na parte alta da cidade de Brasiléia estão enfrentando uma crise crescente: a presença constante de usuários de drogas que tomaram conta da Avenida Manoel Marinho Montes, principal centro comercial da região.

A falta de políticas eficazes para tratar dependentes químicos, associada à proximidade com a fronteira boliviana, onde as drogas são facilmente adquiridas, tem levado à situação alarmante em plena luz do dia.

Vídeos enviados ao jornal oaltoacre.com mostram cenas dos usuários consumindo drogas nas portas dos comércios, muitas vezes de forma agressiva, intimidando comerciantes e clientes. Os comerciantes relatam que os usuários se tornam violentos quando são questionados, impedindo o acesso dos clientes, o que tem causado prejuízos e preocupação.

Mesmo com a intervenção da polícia, que os dispersa temporariamente, os dependentes simplesmente mudam de lugar para continuar o consumo.

Relatos de furtos, agressões verbais e ameaças são cada vez mais comuns, e a sensação de insegurança cresce. Os comerciantes da área estão se mobilizando para buscar ajuda das autoridades do Ministério Público, da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e do Judiciário, na esperança de uma ação que contenha a situação antes que ela fuja ao controle.

“Não sabemos o que fazer, mas vai chegar uma hora que algo vai acontecer e aí vão querer tomar uma atitude tarde demais”, desabafou um comerciante, que preferiu não se identificar.

