Durante operação, PM apreende 12 pneus de origem boliviana e prende foragido da justiça

FONTE: oaltoacre.com

Uma Equipe do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTRAN) apreendeu na tarde desta quarta-feira, 5, pneus de origem boliviana e prendeu um foragido da justiça. Os fatos ocorreram no Trevo de Senador Guiomard e na Via Chico Mendes, respectivamente.

Os militares se encontravam escalados na “Operação Barreira”, e ao abordarem um veículo a equipe conseguiu localizar em seu interior 12 pneus de origem boliviana. O condutor do automóvel recebeu voz de prisão por descaminho, sendo o material entregue à Receita Federal.

Em uma segunda ocorrência, a guarnição estaria em deslocamento para seu posto de serviço, quando realizou a abordagem a um cidadão. Durante a consulta ao sistema, os militares constataram existir um mandado em aberto contra o abordado, que recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla).

