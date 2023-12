Economia Sustentável: Prefeitura de Brasileia vai substituir lâmpadas convencionais por mais de 2000 mil de Led

Buscando proporcionar aos moradores do município iluminação pública de qualidade, eficientes com segurança, economia sustentável e durabilidade.

A Prefeita Fernanda Hassem autorizou a mudança de mais de 2.200 pontos de iluminação pública convencional pela tecnologia de Led em toda a cidade.

Na primeira fase foram implantados 330 pontos de iluminação com Led, “braços” e reatores na cidade, com recursos de emenda parlamentar do Ex-Deputado Federal Jesus Sérgio no valor de R$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais).

A empresa contratada pela Prefeitura de Brasileia através de licitação responsável pelos serviços iniciou nesta segunda-feira 04, a segunda fase da implantação da tecnologia LED no município.

Com a mudança de 694 pontos de iluminação para atender os bairros Ferreira Silva, José Moreira, Alberto Castro, Marcos Galvão 2 e José Braúna.

Os recursos para execução do projeto são de emenda parlamentar especial da Ex-Deputada Federal Dra. Vanda Milani no valor de 1.108.000,00 ( Um Milhão cento e oito mil reais).

Vale destacar que pela terceira vez, foram colocadas lâmpadas de LED no Parque Centenário da cidade, mas agora com placas solares, visando evitar furtos no local.

Ao todo, foram colocadas lâmpadas em 25 pontos distintos do Parque Centenário, garantindo uma melhoria na iluminação e mais segurança aos frequentadores.

A Prefeitura de Brasileia espera gerar uma economia nos confres públicos em 50 % dos recursos, com a tecnologia de Led.

A lâmpada LED é um dispositivo eletrônico que gera luz ao mesmo tempo que consome pouca energia, pelo que apresenta uma vida útil mais longa e um menor impacto ambiental.

Francisco Lima, Secretário Municipal de Obras explica como está acontecendo a mudança de lâmpadas convencionais pela tecnologia de LED.

“Estamos acompanhando os trabalhos da equipe da iluminação pública contratada para colocar mais de 600 pontos de iluminação de led em nossa cidade. Um convênio firmado entre a prefeita Fernanda Hassem e ex deputada Vanda Milani que alocou uma emenda no valor de mais de 1 milhão de reais aprovado pela Câmara de vereadores que vão beneficiar vários bairros em nossa cidade. Esse é mais um compromisso da prefeita Fernanda Hassem com os brasileenses”, destacou.

