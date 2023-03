Em Brasília, Emerson Jarude se reúne com ministro e ouve compromisso: “R$ 600 milhões para BR-364 ainda esse ano”

ASSESSORIA

O deputado estadual Emerson Jarude (MDB), participou na tarde desta quinta-feira (2), de uma reunião com o ministro dos Transportes Renan Filho, em Brasília, a convite do senador Alan Rick. Junto com outros deputados da bancada estadual e federal do Acre, o parlamentar foi em busca de investimentos para a BR-364, rodovia que corta boa parte do Acre e que corre o risco de ter a trafegabilidade interrompida por falta de manutenção durante o período chuvoso.

Segundo Jarude, o ministro garantiu R$ 600 milhões para obras na BR-364 ainda esse ano. Em sua fala, o deputado pediu que o ministro tenha um olhar atencioso com a população acreana. “Essa reunião não é um pedido de ajuda, é um pedido de socorro. Infelizmente a BR-364 tem deixado o cidadão acreano na mão. São pessoas que moram no interior, em locais distantes e que muitas precisam de tratamento de saúde e não conseguem chegar à capital e morrem na estrada. Nós estamos falando de um estado onde seis em cada 10 pessoas são pobres ou extremamente pobres e é lá onde o governo federal precisa focar todas as suas atenções”, disse Emerson.

O deputado acreano também destacou ao ministro que por ser a principal rodovia do estado, a BR-364 é fundamental para a economia e a dificuldade na trafegabilidade afeta o escoamento de produção do Vale do Juruá.

“O PIB do estado do Acre é o segundo menor e ocupamos o vigésimo sexto lugar em questão de qualidade de rodovias, então perceba que está diretamente ligado tanto à BR-364 quanto aos péssimos índices que nós temos. O Acre lutou para ser brasileiro, mas nós não conseguimos a nossa Independência ainda, a cada R$ 100 de impostos que saem do Acre e vêm aqui pra Brasília, voltam R$ 630 do governo federal, então perceba que o governo federal está carregando o Acre nas costas há muito tempo, nós não queremos isso, nós queremos crescer cada vez mais e trazer desenvolvimento pro nosso estado do Acre e principalmente dar dignidade para nossa população”, afirmou Emerson Jarude.

