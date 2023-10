Em fiscalização, Jarude encontra escola com banheiro tomado por fezes e alunos sem merenda

ASSESSORIA

A Caravana da Fiscalização, idealizada pelo deputado estadual Emerson Jarude (Novo), visitou nesta sexta-feira (27), o Centro de Educação de Jovens e Adultos do Acre (Ceja), referência no ensino para este público em Rio Branco, e a visita revelou o descaso com que muitas escolas da rede estadual de ensino público do estado são tratadas.

No Ceja, alunos e servidores têm que conviver diariamente com as condições insalubres de banheiro entupido que espalha fezes por todo lado, gerando mau cheiro por todo o prédio, além da falta de merenda e sucateamento do local.

“Encontramos computadores empilhados, estragando com a ação do tempo e um laboratório de informática vazio”, lamentou Jarude.

Na cantina, local onde deveriam ser servidas as refeições para os alunos, geladeiras desligadas por não ter o que guardar.

“São exatamente 10 horas e os alunos acabaram de serem dispensados por falta de merenda”, disse o deputado que ao ouvir os servidores, se deparou com relatos absurdos. “As carnes que mandam são de péssima qualidade, mais pele do que carne. Uma vez estávamos limpando e chegamos a encontrar até um tumor na carne”, relatou uma funcionária.

“A realidade que temos encontrado nas escolas do nosso estado é combletamente diferente da propaganda feita pelo Governo. Não adianta subir em palanque pra dizer que a Educação é o carro chefe dessa gestão, enquanto professores e alunos sofrem sem ter acesso o básico”, finalizou o Jarude.

Um ofício será encaminhado ao secretário de Educação cobrando explicações e soluções para os problemas encontrados na escola.

