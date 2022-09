Em Rodrigues Alves, Petecão faz comício gigante e diz à oposição: “Parem de brigar com a verdade, nós estamos no segundo turno”.

O candidato a governador do Acre, Sérgio Petecão (PSD), realizou um grande comício da Coligação Com a Força do Povo no município de Rodrigues Alves, na noite desta quarta-feira (21). O evento reuniu milhares de apoiadores e, mais uma vez, levantando dívidas sobre a credibilidade das pesquisas divulgadas que apontam o candidato em terceiro lugar nas intenções de voto.

Petecão esteve acompanhado do candidato a vice-governador, Tota Filho (PSD), e da candidata a senadora, Vanda Milani (Pros). O comício aconteceu após uma caminhada com apoiadores pelas ruas da cidade, que também reuniu milhares de pessoas.

“Em todos os lugares onde a gente chega é assim, uma multidão vem ao nosso encontro. Nenhum candidato fez um comício desse tamanho nessa campanha, ainda mais em um município pequeno. O que eu posso dizer aos nossos adversários é que eles parem de brigar com a verdade. Nós já estamos no segundo turno”, disse Petecão.

Apos visitar os municípios de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves nesta quarta-feira, a comitiva de Petecão seguiu para Tarauacá e Feijó, onde estava prevista a presença dos candidatos em caminhadas e “bandeiraços” nas duas cidades, com previsão de retorno à Rio Branco no início da noite.

