Em sorteio democrático, Socorro Neri indica a universitária Kelly Dantas para o programa Estágio Visita na Câmara dos Deputados

A universitária Kelly Dantas, estudante de Feijó da área de Artes Visuais, foi a grande vencedora do sorteio realizado esta semana no gabinete da deputada Socorro Neri(PP)para indicação ao Programa Estágio-Visita promovido pela Câmara dos Deputados. O Programa, explicou a deputada, terá 40 hs de duração distribuído entre em 2 etapas: etapa EaD(15 horas)e etapa presencial(25 horas/Brasília). “Ao final, o estagiário terá direito a Certificado”, informa a parlamentar.

O Programa vai abranger, na etapa Ead, temas como “Democracia e papel do Parlamento” e ”Processo Legislativo e sua dinâmica”, para ,em seguida, os participantes serem submetidos a uma avaliação eletrônica. Já na etapa presencial será exigida presença de 100% para posterior emissão de Certificado. “Será uma experiência edificante, onde os estagiários entrarão em contato com toda dinâmica parlamentar ”, garante Neri.

Serão disponibilizados, de acordo com a parlamentar, 80 vagas para cada uma das 3 edições de 2023, sendo 70 vagas indicadas diretamente pelos gabinetes e 10 vagas indicados pela 2° Secretaria da Câmara. Cada gabinete tem direito a apenas 1 indicação. ”E nosso caso, coube a Kelly Dantas ser indicada pelo nosso gabinete para representar os universitários acreanos”, disse Neri. As aulas em tempo real das turmas acontecerão de 21 a 28 de setembro. A hospedagem e alimentação ficarão por conta da Câmara dos Deputados, enquanto o deslocamento (passagens) ficará a cargo do gabinete da deputada

Escolha democrática

Segundo a parlamentar, a escolha da modalidade “sorteio” em meio das inscrições recebidas pelo gabinete, se deveu por se tratar de uma forma democrática e imparcial para a indicação do universitário acreano que deverá participar do Estágio-Visita. “Vamos torcer que nossa indicação se consolide para que Kelly Dantas aproveite ao máximo a oportunidade de entrar em contato e conhecer de perto toda a vida parlamentar aqui da Câmara dos Deputados”, resumiu a parlamentar.

