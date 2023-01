Enchente do Rio Juruá já afeta quatro bairros de Cruzeiro do Sul; não há desabrigados

Bruno Vinicius

A quatro centímetros da cota de transbordo, que é de 13 metros, o nível do Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul, interior do Acre, segue subindo e já atinge quatro bairros da cidade. Na tarde desta terça-feira (24), o manancial marcou 12,56 metros.

Apesar da enchente, não há famílias desabrigadas ou desalojadas no município. Equipes da Defesa Civil Municipal e do Corpo de Bombeiros acompanham a situação e estão de prontidão para ajudar os moradores que precisarem sair de casa.

Os bairros alagados são:

Várzea

Miritizal

Lagoa

Cruzeirinho

Comunidade Olivença

Ainda não há famílias desabrigadas e nem desalojadas na cidade

A dona de casa Maria Vilanir mora no bairro Miritizal, que fica às margens do rio. Ela relata que todos os anos é atingida pela enchente e, agora com o nível elevado, teme que as águas entrem em sua casa novamente.

“Fico dentro d’água. Subo cama, subo tudo e fica lá. [Fico] pedindo a Deus as águas descerem porque, além de ficar sem água para beber, fica sem luz e nada”, lamentou.

“O monitoramento é constante, já tivemos algumas reuniões aqui na prefeitura e vamos trabalhar dentro do plano de contingência que tem sido montado durante todo esse período”, disse que o coordenador da Defesa Civil Municipal, José Lima.

O prefeito Zequinha Lima explicou que, caso seja necessário, as famílias desabrigadas serão levadas para um abrigo coletivo montados em escolas. “Se houver necessidade de retirar as famílias de suas casas iremos utilizar o mesmo processo que inovamos em Cruzeiro do Sul desde 2021, que é levar para abrigos coletivos”, complementou.

