”Enquanto dá desculpas para não convocar concursados, Governo segue nomeando comissionados”, diz Jarude

Em seu discurso durante a sessão desta terça-feira (4), na Assembleia Legislativa do Acre, o deputado estadual Emerson Jarude (MDB) falou sobre a necessidade da convocação dos servidores aprovados no concurso público da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) bem como do cadastro de reserva

A fala de Jarude ocorreu após audiência pública ocorrida hoje, onde foram ouvidos os concursados e representantes do Governo, que alegam que o chamamento dos profissionais fere a Lei de Responsabilidade Fiscal do Estado.

Jarude lembrou que, apesar de o Governo usar como desculpa o limite prudencial de gastos com despesa de pessoal, previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, novas nomeações surgem todos os dias no diário oficial.

“Fizeram 37 novas nomeações de cargos comissionados. Ora, existe vaga para contratar cargos em comissão e não existe para convocar os concursados? Essa é uma decisão que inclusive pode acarretar responsabilidades fiscais ao governador e, principalmente, que é o que nos preocupa, a não convocação de pessoas que fizeram um concurso público e poderiam hoje estar ajudando a prestar um serviço público de mais qualidade. Estamos monitorando de perto essa situação e não vamos aceitar mais desculpas como as que foram dadas aqui”.

O concurso ofertou 662 vagas e até o momento foram convocados pouco mais de 200.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp