Enteada que armou emboscada para assassinar  padrasto é condenada em júri popular

A decisão foi do Conselho de Sentença da 1ª Vara Tribunal do Júri.

Os dois réus foram considerados culpados por homicídio qualificado, ocultação de cadáver e também por furto.

O casal Kaio Venicius Santiago Nascimento e Laura da Silva Jesus, foi condenado a mais de 35 anos de prisão pela morte de Francisco das Chagas Bahia Farias, padrasto de Laura.

Francisco das Chagas Bahia, foi assassinado a golpes de faca em 1º de setembro de 2019.

Consta na denúncia do Ministério Público do Acre, que a vítima, que era padrasto de Laura, foi atraída para uma emboscada.

Francisco das Chagas e Laura da Silva, segundo o processo, tiveram um relacionamento amoroso no passado. Tempos depois, ele passou a viver maritalmente com a mãe da acusada.

Mesmo com o novo relacionamento, Francisco das Chagas tentava encontros extra conjugal com a enteada.

Ao descobrir o interesse da vítima por Laura, Kaio Venicius Santiago Nascimento ficou revoltado.

Kaio foi condenado a 16 anos

A partir daí o casal montou uma emboscada para se vingar de Francisco das Chagas. Ao receber um telefonema de Laura, ele foi a residência dela, mas acabou sendo torturado e morto.

O laudo da perícia técnica comprovou 40 lesões de arma branca no corpo da vítima.

No dia seguinte ao crime, Kaio Venicius e Laura da Silva, desovaram o cadáver no Ramal do Riozinho do Rolo, na região da Estrada do Amapá.

O casal ainda subtraiu a motocicleta e o aparelho celular da vítima.

Pelos crimes Kaio foi condenado a 16 anos 6 meses e 20 dias e Laura em 18 anos 6 meses e 10 dias.

Na mesma decisão a Juíza Luana Campos, deferiu o direito do casal de permanecer em liberdade.

Os dois réus chegaram a ser presos, mas respondiam o processo em liberdade.

