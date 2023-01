Entregador é ferido com disparo de arma de fogo na Baixada da Sobral em Rio Branco

Por Jonys David (Ceara)

O fato ocorreu por volta das 16:00 desta Segunda Feira, 09, na Rua Allan Victor, cruzamento com a 7 de Setembro na Baixada da Sobral em Rio Branco.

O cidadão foi perfurado na região do abdómen com um disparo de arma de fogo. A policia Militar, ROTAM e o SAMU estiveram no local para fazer os devidos procedimentos e buscar o culpado dos disparos.

Até o momento, não foi identificado o nome da vitima e nem a do autor do fato.

Mas noticias a qualquer momento.

