Epitaciolândia registra dois acidentes na principal avenida na manhã desta quarta-feira

Por Jonys David (Ceara)

Na cidade de Epitaciolândia, nesta quarta-feira 24, foram registrados dois acidentes que mobilizaram os serviços de emergência e a Fiscalização de Trânsito em Brasileia (Ciretran) de Brasiléia.

No primeiro acidente, ocorrido na Avenida Santos Dumont, em frente ao supermercado São Sebastião, uma mulher sofreu ferimentos na perna devido a uma conversão proibida em frente ao mercado. Ela foi prontamente socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e encaminhada ao Hospital Regional do Alto Acre. a motociclista Luzia de Souza Silva, de 33 anos, que passava pelo local. Com o impacto, Luzia sofreu uma fratura exposta na perna esquerda e caiu no asfalto, agentes da Polícia Civil que estavam próximos prestaram os primeiros socorros enquanto aguardavam a chegada dos socorristas, que conduziram a vítima ao hospital em Brasiléia

Pouco tempo depois, um segundo acidente foi registrado na Rua São Raimundo, subesquina com a Avenida Santos Dumont, em frente à Escola Brasil Bolívia. Uma mulher que transitava de bicicleta foi atingida por um carro Fiat Uno enquanto atravessava a rua, conhecida por seu tráfego complicado devido à confluência de várias vias. O motorista do Fiat Uno não percebeu a presença da ciclista, resultando numa colisão frontal.

Apesar dos dois incidentes, não houve registros de fatalidades, os envolvidos na acidente estão em observação e não foi informado que existe pessoas com graves lesões até o momento. Foto: Jonys David

Após o impacto, a mulher caiu ao chão e queixou-se de dores na coluna e na lateral da bacia. Ela aguardou aproximadamente uma hora até ser atendida por uma ambulância, que a transportou para o Hospital Regional do Alto Acre. O Detran/Ciretran esteve presente para controlar o trânsito, que ficou congestionado devido ao segundo acidente no principal avenida de Epitaciolândia.

Diversos curiosos se reuniram no local, alguns para prestar ajuda e outros apenas para observar a situação. Até o momento, não há registros de fatalidades nos dois incidentes ocorridos. Os envolvidos nos acidentes estão sob observação, e foi informado que uma pessoa está com uma lesão grave na perna. As autoridades divulgaram parcialmente as identidades dos envolvidos.

