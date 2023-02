Escolhida como líder da Prefeita na Câmara, Vereadora Arlete Amaral fala de união entre Legislativo e Executivo em prol da população de Brasileia

A vice-presidente da câmara, vereadora Arlete Amaral PP, é a nova líder da prefeita Fernanda Hassem na Câmara Municipal de Brasiléia. Na tarde dessa quarta-feira,8, a bancada de sustestentação se reuniram na sede do Poder Legislativo para oficializar a função.

Arlete Amaral é empresária e foi eleita vereadora, presidiu a Casa no último biênio 2021-2022 e agora recebeu o convite da prefeita Fernanda Hassem para atuar como sua representante e articuladora política entre os vereadores, fazendo a união entre Poder Executivo e Legislativo nos assuntos de grande relevância para o município.

A vereadora agradeceu a prefeita Fernanda Hassem pela confiança e destacou a importância da união entre os poderes.

“É sim com muita alegria e honra que recebi o convite da prefeita para ser a lider da sua bancada. Estou recebendo uma missão importante, irei representar nossa bancada e a população. Estou muito feliz e acredito que não terei difuldades por ter uma boa relação com a maioria dos parlamentares. Os poderes são independentes, mais um precisa do outro. Estou aqui para tornar isso mais fácil”, destacou.

Estiveram presentes, durante o anúncio o presidente da Câmara, Marquinhos Tibúrcio, vereadores, 1º secretário Lesandro Jorge, 2º secretário Elenilson Cruz e Leonir de Castro.

