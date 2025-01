Estado forma 154 estudantes do ensino fundamental do Colégio Militar Tiradentes em Rio Branco

Os 154 estudantes das quatro turmas de formandos do 9º ano do ensino fundamental do Colégio Militar Estadual Tiradentes foram homenageados com cerimônia cheia de simbologia no ginásio coberto da instituição de ensino, localizada no bairro Calafate, na tarde desta quinta-feira,16. A cerimônia foi prestigiada pela comunidade escolar, comando da Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC), Secretaria Estadual de Educação e Cultura (SEE) e, sobretudo, por familiares, que lotaram as dependências do ginásio e adjacências para ver seus jovens, que, a partir de agora ingressarão no ensino médio.

A formanda Isabelle Souza Leitão, 14 anos, traduz bem esse exemplo de como a família prestigia e participa atentamente do evento, pois sua comitiva familiar composta por avós, tios, tias e primos somava mais de 20 pessoas.“Minha família me faz sentir especial e a escola me faz acreditar que eu vou realizar meu sonho de me formar em medicina”.

O pai da estudante, sargento da Polícia Militar do Acre, Orleilson Leitão, disse ser gratificante poder dispor de um ensino de qualidade para a sua filha, organizado nos padrões militares que orienta o jovem sobre se portar corretamente na vida estudantil e em sociedade.

“Agradeço a Deus a filha que tenho, e, com o ensino ofertado pela escola militar, eu, que já sou militar, tenho irmão tenente coronel, posso sonhar que minha filha possa vir a ser a oficial Isabelle quem sabe”, conjecturou.

O Sub-comandante da Polícia Militar do Acre, coronel Kleison Albuquerque enfatizou que o empenho da Secretaria de Estado de Educação e Cultura e da PMAC na gestão conjunta vem gerando os bons frutos pedagógicos junto aos estudantes que apresentam resultados satisfatórios.

“Cada vez mais vamos mudando a visão equivocada de que disciplina e organização não é opressão”, constatou Albuquerque

Segundo a diretora do Colégio Militar Tiradentes, a capitã Maria Ivanice Pontes, esses adolescentes que concluíram o ensino fundamental e agora em 2025 entram no ensino médio, em sua grande maioria chegaram na escola no 6º ano. Ou seja, três anos de preparação, com a educação já focada em mudar a realidade do meio social em que vivem.

“Nesse sentido, família e colégio caminham de mãos dadas na formação desses jovens cidadãos”, constatou.

Marlene Lima, 62, participou orgulhosa da formatura da neta Kayla Messias. “O clima é de uma grande festa familiar, uma confraternização, em que cada um cumpra sua parte”, reconheceu a aposentada que é mãe de policial militar.

