Vereador Almir Andrade acompanha trabalhos da prefeitura na Agro Vila do KM 26

Na manhã desta sexta-feira o vereador Almir Andrade do (PP) acompanhou os profissionais da Secretaria de Obras onde o prefeito Carlinhos do Pelado também esteve presente.

Um grande mutirão de limpeza foi realizado no local. Em pronunciamento o vereador Almir Andrade afirmou para os moradores da Agro Vila que seu mandato será em prol da população e relembrou as ações feitas por Carlinhos quando era presidente da Câmara, juntamente com o Lima que na época assessor de imprensa.

Vereador Almir relembrou a construção do campo de futebol e agradeceu ao Prefeito pela presença em sua visita à Agro Vila.

