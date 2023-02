FARRA COM DINHEIRO PÚBLICO: Consultora de imagem sem conhecimento técnico é nomeada em cargo de chefia com salário de R$ 9,7 mil em CZS

Iryá Rodrigues

As nomeações para chefias em órgãos públicos do Acre têm levantado dúvidas sobre os critérios de seleção dos cargos comissionados do governo. É que no último dia 19 de janeiro, a influenciadora digital Caroline Penetra Cunha de Sá foi nomeada como chefe de departamento no Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac).

O g1 entrou em contato com Caroline para saber sobre sua formação e em qual departamento do Imac ela está como chefe, mas não obteve resposta até última atualização desta matéria. A reportagem também questionou o governo do Acre sobre os critérios usados para a seleção da influenciadora para o cargo de chefia, mas ainda não obteve retorno.

Nas redes sociais, ela se descreve como sendo consultora de imagem e estilo e diz que ama “ajudar pessoas através da moda”. Em postagem sobre sua trajetória publicada há cerca de um ano no Instagram, Caroline contou que chegou a cursar quatro anos do curso de direito, mas que não se formou.

Ela disse nos vídeos que morou dois anos na Inglaterra, onde trabalhou em uma loja e teve contato com consultores de moda e que, a partir daí, soube o que queria fazer da vida. Foi então que fez um curso de consultoria de imagem e passou a trabalhar na área.

Conforme lei que estabelece a estrutura básica da administração do poder Executivo estadual, o cargo ocupado por Caroline recebe um salário de R$ 9.762,94. Atualmente, conforme a reforma administrativa, o estado possui 32 pessoas nesse cargo.

No dia 10 de janeiro, a consultora de moda já havia sido nomeada para exercer cargo em comissão do grupo de chefia, assistência e assessoramento na Secretaria de Estado da Casa Civil, mas foi realocada. Nesse cargo, o salário previsto era de R$ 11.069,10.

