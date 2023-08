Feriado: bancos fecham na próxima segunda-feira em todo o Acre

Por Contil Net

Na próxima segunda-feira (28), as agências bancárias em todo o Acre não abrirão. Portanto, quem precisar utilizar os serviços de banco, terão de aguardar até o dia seguinte, (29), quando as instituições reabrirão.

O fechamento se dá em virtude do feriado do Dia do Bancário, celebrado anualmente.

A lei que instituiu o Dia do Bancário, lei 3.247, foi criada em abril 2017 pelo então governador Tião Viana, no entanto, a lei só tratava da criação do dia e não estabelecia a data como feriado. Em agosto de 2021, o governador Gladson Cameli resolveu, então, decretar feriado estadual bancário por meio da lei 3.499.

Origem da data

A data marca uma das maiores greves da categoria, deflagrada em 1951. Os trabalhadores daquela época realizaram uma greve de 69 dias, exigindo um aumento salarial e melhores condições de trabalho.

Após uma assembleia, ficou definido que os profissionais entrariam em greve diante da proposta do governo de reajuste de 20% nos salários, no entanto, os bancários pediam 40% de aumento.

No dia 5 de novembro, por decisão da Justiça, os trabalhadores conquistaram um reajuste de 31% no salário. Após a greve, vários sindicatos de bancários surgiram pelo país.

