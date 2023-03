Flagrante: Mulher acusada de tentar matar motorista de aplicativo é presa

Kelly Gomes de Almeida de 26 anos, foi presa por policiais militares no início da tarde desta terça-feira, 28.

Ela é acusada pela tentativa de latrocínio do motorista de aplicativo Sebastião Gonzaga de Lima de 64 anos.

O crime aconteceu por volta das 9h50 da manhã desta terça-feira, no Bairro Praia do Amapá, região do Taquari.

Kelly Gomes foi presa próximo ao local do crime, em uma área de mata.

Na mesma ação foi recuperada a motocicleta da vítima é, apreendida a arma do crime, uma garrucha.

Consta na investigação que a vítima estava em um posto de combustíveis, localizado próximo a rotatória da Estrada Transacreana, quando a acusada chegou.

Kelly Gomes pediu que o profissional a levasse até a região da Praia do Amapá.

Mas quando chegou ao destino final da corrida, a acusada sacou uma garrucha e, fez um disparo contra Sebastião Gonzaga.

Na sequência ela pegou a motocicleta da vítima e fugiu para uma área de mata.

Pouco tempo depois o veículo do motorista de aplicativo foi encontrado. As buscas continuaram e Kelly foi presa. A arma do crime também foi localizada pela Polícia Militar.

De acordo com informações o estado de saúde de Sebastão Gonzaga de 64 anos é considerado grave. O idoso foi submetido a uma cirúrgia de emergência.

