Fortalecendo a agricultura familiar, prefeitura entrega beneficiadora de arroz para moradores do Núcleo de Base do Mocó

A Prefeitura de Epitaciolândia na pessoa do Prefeito Sérgio Lopes, realizou no sábado, 16, a entrega da 18ª beneficiadora de arroz para os produtores do núcleo de base da comunidade do Mocó.

O maquinário é fruto de emenda da ex-deputada Federal Mara Rocha e será de grande ajuda para o beneficiamento do grão para os moradores da região. Participaram também o Secretário de Produção, Abastecimento e Desenvolvimento Sustentável Amarildo Ribeiro, o Presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Epitaciolândia – STTR Sebastião Ferreira, José Maria Pimentel o “Açúcar” Presidente da Associação dos Moradores e Produtores da Reserva Chico Mendes – AMOPRELANDIA e equipe, moradores e produtores da região.

