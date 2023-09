Giro e Gefron identifica e prende dupla que arrombaram no prédio do Ibama em Brasiléia

Por Alexandre Lima

Na sequência de um furto com arrombamento nas instalações da sede do Ibama localizado na cidade de Brasiléia, interior do Acre, autoridades policiais entraram em ação para resolver o caso e combater uma onda de arrombamentos que vem assolando as duas cidades vizinhas.

As imagens das câmeras de segurança foram essenciais para a identificação dos autores, e uma operação conjunta das equipes do GIRO (Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva) e do GEFRON (Grupo Especializado de Fronteira) resultou na rápida abordagem de um dos responsáveis pelo crime.

Ao serem interpelados pelas autoridades, os suspeitos confessaram sua participação no furto e conduziram as equipes até um casebre localizado no centro de Epitaciolândia, onde estavam escondidos os objetos roubados. Entre os itens recuperados, estavam duas motosserras e uma roçadeira, que haviam sido subtraídos das instalações do Ibama.

Enquanto isso, o segundo autor foi localizado na Praça da Federal, onde estava envolvido na venda de entorpecentes adquiridos em troca de uma das roçadeiras roubadas na cidade de Cobija, lado boliviano.

Ambos os suspeitos foram detidos pelas autoridades e conduzidos à delegacia de Brasiléia, onde prestaram depoimento e aguardam apresentação ao judiciário nas próximas horas, para a realização dos procedimentos de praxe.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp