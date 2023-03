Gol e Latam suspendem voos desta sexta-feira no Acre

As viagens aéreas desta sexta-feira, 24, pertencentes às empresas Gol e Latam no estado do Acre, foram temporariamente suspensas. A informação foi repassada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que aguarda uma nota oficial para see divulgada nas próximas horas.

A informação que se tem é de que funcionários das empresas Gol e Latam entraram em contato com a PRF do Acre para informar que os voos desta sexta-feira estão temporariamente cancelados.

“Aguardando nota oficial das empresas para divulgação”, informou a comunicação da PRF local.

