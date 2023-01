Governador Gladson Cameli e ministro Padilha acertam parceria em favor do Acre

Por Agência Acre

O trabalho de parceria em favor do Acre e do Brasil foi o assunto tratado pelo governador Gladson Cameli, com o ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Alexandre Padilha, em audiência realizada nesta quarta-feira, 25, em Brasília, quando os dois conversaram sobre a importância do diálogo e da colaboração entre os poderes.

Governador Gladson Cameli trata de parceria pelo Acre com ministro Alexandre Padilha. Foto: Diego Gurgel/Secom

Vim mostrar a disposição de trabalhar em parceria em favor do Acre e do país e pedir apoio para o meu estado, que precisa muito da ajuda do governo federal, especialmente para ações estruturantes”, disse o governador, no encontro realizado no Palácio do Planalto.

“Conte comigo”, garantiu o ministro Padilha para Gladson Cameli, adiantando que a parceria com todos os governadores é objetivo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O ministro Padilha disse que a intenção do presidente é começar atendendo as necessidades prioritárias definidas pelos governantes estaduais, “mas a ideia é que o presidente se reúna bimestralmente com os governadores” para um trabalho colaborativo contínuo.

Encontro foi realizado em Brasília nesta quarta-feira. Foto: Diego Gurgel/Secom

Fórum e prioridades

Na sexta-feira, 27, Gladson Cameli participará do encontro de governadores com o presidente Lula, às 9h30, no Palácio do Planalto, quando os governantes entregarão ao presidente as reivindicações de apoio para as necessidades prioritárias dos seus estados.

Governador cumpre agenda em Brasília até a próxima sexta-feira. Foto: Diego Gurgel/Secom

Antes, na quinta-feira, 26, o governador do Acre participará, em Brasília, de reunião do Fórum de Governadores, quando os governantes reunirão suas prioridades a serem entregues ao presidente. O fórum será realizado a partir das 17 horas, no Centro de Convenções Brasil 21.

Também participou da reunião com Padilha o chefe da Representação do Governo do Acre em Brasília, Ricardo França, e o o secretário especial de assuntos federativos da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, André Ceciliano.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp