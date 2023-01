Governadora em exercício Mailza participa da posse de recondução da defensora pública-geral do Acre

Por Agência Acre

“Doutora Simone tem o dom de cuidar, tem o dom do saber, de levar a prática da justiça aos mais carentes. Tem feito uma defensoria forte, que olha para quem mais precisa”. Essas foram as palavras da governadora em exercício Mailza, na solenidade que empossou Simone Jaques de Azambuja Santiago para seu segundo mandato de defensora pública-geral do Acre.

Governadora em exercício Mailza na solenidade que empossou Simone Santiago. Foto: Ascom

A cerimônia ocorreu no auditório do Sebrae, em Rio Branco, na noite desta quarta, 25. Além da governadora, estiveram presentes, representantes do DPE/AC, demais autoridades e convidados. Dirigindo a instituição desde 2020/2022, Simone foi reconduzida ao cargo para o biênio 2023/2025.

Mulheres à frente

A chefe do Executivo estadual em exercício destacou a importância de ter mulheres no comando de órgãos importantes. “No governo Gladson, temos valorizado mulheres. Muito feliz em ver hoje, aqui, tantas nesses espaços de poder. Nós mulheres diversificamos as ideias e agregamos”, destacou.

Mailza pontuou o papel da instituição na conquista da justiça social, ao garantir o acesso ao direito aos excluídos criminalizados e reforçou o compromisso do governador Gladson aos que mais precisam.

“Os dois anos da gestão que passaram foram legitimados por um expressivo fortalecimento da DPE. Os próximos serão pela força, coragem e empenho da Simone, que, com seu olhar humano, sabe concretizar alianças, sempre pensando no bem-estar das pessoas. Nós, acreanos, nos orgulhamos muito de termos uma defensoria composta por profissionais do mais alto gabarito, dedicados e trabalhadores, que respondem às necessidades e contribuem muito em favor da cidadania no Acre”, disse a vice-governadora.

Apoio

Em seu discurso de posse, Simone Santiago, falou sobre o apoio que tem sido dado à instituição. “Reforço a importância que recebi do governador Gladson por meio de sua equipe, o que contribuiu para dar mais qualidade, abrangência e eficiência aos nossos serviços. É com coragem e esperança que recebo novamente esta gloriosa missão com a disposição de lutar para assegurar uma defensoria mais forte, ampliando o acesso à justiça e abrigando os necessitados de direitos e de justiça social”, disse.

Presenças

Vários defensores públicos e autoridades prestigiaram a solenidade. Foto: Ascom

Vários defensores públicos e autoridades prestigiaram a solenidade, entre eles, a presidente nacional da Associação das Defensoras e Defensores Públicos, Rivana Ricarte.

A cerimônia contou ainda com a participação da presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Acre, desembargadora Waldirene Cordeiro; procurador-geral do Ministério Público do Acre, Danilo Lovisaro; presidente da OAB/AC, Rodrigo Ayache; subdefensora pública-geral do Acre, Roberta Caminha; corregedora-geral da DPE/AC, Fenísia Araújo da Mota; defensor público-chefe da União, Gabriel Arruda; prefeito Tião Bocalom; reitora da Ufac, Guida Aquino; dentre outras autoridades.

O deputado estadual Pedro Longo representou a Aleac, e a deputada federal eleita Meire Serafim, a bancada acreana.

Sobre a defensora pública-geral

Simone Santiago integra a administração superior da DPE/AC desde o ano de 2017, quando tomou posse como subdefensora pública-geral. Em 2021, foi eleita defensora-geral, cargo que deverá permanecer até 2025.

Nos dois primeiros anos de gestão, a defensora-geral investiu na área de tecnologia e informação com criação de sistemas para otimização dos serviços, ampliação dos projetos sociais e do número de defensoras e defensores públicos para atuarem no interior do Acre.

Natural de Alegrete-RS, Simone Jaques de Azambuja Santiago é graduada em Estudos Sociais pela Fundação Educacional de Alegrete (RS) (1991), graduada em Direito pela Universidade Federal do Acre (1999), com especialização em Direito Processual Civil (2003).

Possui mestrado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (2007) e atualmente é doutoranda em Direito pela Universidade de Brasília. Também é professora efetiva do Curso de Direito na Universidade Federal do Acre e professora do Curso de Direito no Centro Universitário Uninorte.

Emendas da Mailza para a DPE/AC

No mandato de senadora, foram mais de R$ 2,6 milhões em emendas para a DPE. E mais R$ 1,9 milhão para o Carreta Móvel, Projeto Defensores do Futuro e Projeto Rhuan.

O que disseram as autoridades

Danilo Lovisaro – procurador-geral do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC): “Desejo, de todo o coração, sucesso no segundo mandato. Tem experiência e competência e, com certeza, o trabalho entregue à população nesse biênio será de extrema qualidade”.

Deputado estadual Pedro Longo: “Me orgulha ver uma mesa repleta com tantas mulheres que garantem a justiça e a cidadania. Continue contando com a ALEAC em todos os momentos”.

Rodrigo Ayache – presidente OAB Seccional Acre: “Sem advogado não há prestação de justiça. A defensoria pública leva cidadania e dignidade humana”.

Waldirene Cordeiro – presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre: “O amor pela causa engrandece o ser humano e a recondução de Simone demonstra confiança dos seus pares pelo compromisso com a sociedade de levar justiça aos mais necessitados, aos mais vulneráveis. É a defensoria quem cobra a execução de políticas aos que mais precisam. Tudo para servir os cidadãos e cidadãs acreanos”.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp