Governo disponibiliza Parque de Exposições com assistência social e de saúde após reintegração de posse

Por Agência Acre

Gestores do governo se reuniram no Parque de Exposições, nesta terça-feira, 15, para tratar sobre o acolhimento ofertado às famílias retiradas do bairro Irineu Serra mediante decisão judicial. Além do aluguel social e toda a disponibilidade de transporte dos pertences das famílias para casas de parentes, o governo passará a disponibilizar o galpão da Indústria, no parque, tanto para abrigo temporário, quanto para salvaguarda de bens da família, oferecendo segurança, assistência social e de saúde.

O coordenador de Assuntos Governamentais, Ítalo Medeiros, disse: “O Parque de Exposições está sendo estruturado para receber as famílias que necessitam de um abrigo temporário”.

No local haverá atendimento do serviço social, saúde e psicológico, já que as equipes integradas da Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (Seasd) fará o acolhimento adequado das pessoas.

As famílias alocadas em casa de familiares ou parentes, e que pedirem auxílio do Estado para guardar os pertences, terão o apoio dos servidores de plantão, que farão o registro documental de todos os objetos, dando segurança no armazenamento.

Na reunião, outros gestores da Secretaria de Governo estiveram presentes, além da Secretaria de Comunicação, com a diretora da pasta, Renata Brasileiro.

