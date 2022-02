Governo do Estado e Prefeitura de Epitaciolândia realizam obra de ampliação de rede de água

Com recursos próprios, o governo o Acre, por meio do Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa), e a Prefeitura de Epitaciolândia executam nesta quinta, 10, nova rede de distribuição de água para atender moradores do bairro Cemitério.

A obra contempla a construção de uma rede com extensão de 80 metros para atender 40 ligações, beneficiando mais de 160 moradores do local e entorno.

A intervenção é resultado de um esforço conjunto, com o compromisso de ampliar e melhorar os serviços de abastecimento de água no município. “Com a obra, atenderemos mais uma boa parcela da população que ainda não tinha acesso a água tratada, e o apoio da prefeitura tem sido fundamental”, enfatizou a diretora-presidente do Depasa, Waleska Bezerra.

Governo do Acre e Prefeitura de Epitaciolândia executam obra de ampliação da rede de água para atender moradores do bairro Cemitério ( Foto: Cedida)

Além da ampliação da rede de água no bairro, o governo do Estado e o município já trabalham na construção de mais uma rede para levar água tratada aos moradores do bairro Beira Rio.

Em visita ao local na quarta, 9, gestores e equipe técnica do Depasa e da prefeitura iniciaram a coleta de dados para elaboração e execução do projeto. “Para a extensão de rede no Beira Rio, a prefeitura adquire parte do material que será utilizado nessa intervenção, e o Depasa entra com os serviços de instalação. É uma parceria de grande importância e quem ganha é a população”, destacou o prefeito Sérgio Lopes.

De acordo com o gerente do Depasa em Epitaciolândia, Erisson Santiago, a parceria viabilizará ainda a melhoria do acesso à captação do Depasa. “Esse é um trabalho que devemos começar já, nesta sexta”, informou.

