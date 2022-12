Governo do estado pagou R$ 17 milhões em verbas rescisórias nesta quinta-feira (29)

O governo do Acre fez o pagamento das verbas rescisórias nesta quinta-feira (29). Ao todo são R$ 17 milhões para o pagamento da verba devidas a agentes políticos ou em cargos em comissão.

Segundo informações do governo, os servidores com vínculo de agentes políticos ou ocupantes de cargos em comissão a serem exonerados em 31 de dezembro receberam o pagamento das verbas rescisórias sem a necessidade de abertura de processo administrativo individual, e nem a realização do cadastro de credor junto à Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz). Já os efetivos que exerciam cargo em comissão deverão, após sua exoneração, abrir processo administrativo individual requerendo as verbas rescisórias.

Servidores com vínculo de agentes políticos ou ocupantes de cargos em comissão que foram exonerados antes do dia 31 deverão abrir processo individual, requerendo as verbas rescisórias. Os pagamentos têm previsão de início em fevereiro de 2023.

*Estagiário sob supervisão da jornalista Geisy Negreiros.

