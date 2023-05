Governo e Prefeitura de Epitaciolândia realizam ação de Fortalecimento de Políticas de Enfrentamento à Violência Contra Mulheres

FONTE: oaltoacre.com

O Governo do Estado por meio da secretaria de estado da Mulher em parceria com a Prefeitura de Epitaciolândia, realizaram nesta quarta-feira, 24, no Auditório da Escola Joana Ribeiro Amed um seminário para a formação do Organismo Municipal de Políticas para as Mulheres.

Esta formação tem como objetivo dialogar com instituições da Prefeitura, Justiça, Segurança Pública e sociedade civil, afim de garantir direitos e combater desigualdades, discriminações e todas as formas de violência contra as mulheres.

A Primeira Dama Alynni Saldanha, representado o prefeito Sérgio Lopes, falou da importância de ações como essas para o fortalecimento de rede de proteção ás mulheres.

“Nós quanto gestão temos buscado implementar políticas para fortalecer as redes de proteção, más sem a união com os poderes fica muito mais difícil, essa ação em conjunto com o Governo do Estado sem dúvidas vai nos ajudar a criar meios para que nossas mulheres sejam ouvidas, que elas possam ter essa proteção, o Estado do Acre hoje é muito grande os casos de violência contra a mulher que vão desde as agressões até ao feminicídio, por isso estamos nos empenhando ao máximo para garantir a cada uma mulher o direito de denunciar com segurança.” Destacou a Primeira Dama.

A representante da secretaria de Estado da Mulher, Neuda Muniz, ressaltou a importância dessas parcerias entre as instituições e o Estado para o fortalecimento no combate as diversas formas de violência contra as mulheres.

“Nós quanto Secretaria de Estado da Mulher estamos presente aqui na região para abrir esse diálogo, fortalecer esse elo e chamar as instituições para juntos dar uma resposta ao enfrentamento da violência contra mulheres, principalmente a redução dos casos de feminicídio no Estado do Acre”, ressaltou.

