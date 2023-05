Programa Calha Norte vistoria convênios em andamento no município de Assis Brasil

FONTE: oaltoacre.com

O prefeito de Assis Brasil em exercício Reginaldo Martins (PT), acompanhado da Secretária de Planejamento Júnia Almeida e do coordenador de projetos Carlito Marinho, recebeu a equipe do programa Calha Norte, engenheiros Thais Andrade e Robson Ferreira para vistoriar convênios em andamentos no município por meio do Ministério da Defesa, são projetos que foram liberandos para compra de maquinário e asfaltamento de ruas.

O prefeito Reginaldo Martins falou da visita. “Recebemos nesta quarta-feira a equipe de engenheiros do programa Calha Norte para fazer vistoria dos projetos que estão em execução, vistoria no trator agrícola, Pá carregadeira, vistoria na rua da pousada, os 100 metros de asfalto da rua Jose Cordeiro e as melhorias no estádio de futebol, essa vistoria visa prestar conta dos serviços executado e posteriormente, através do programa receber mais repasse que existem em projetos em execução”, Destacou.

Os convênios são de autoria de emenda parlamentares do ex-deputado Major Rocha, da ex-senadora atual vice-governadora Mailza Assis e do senador Sergio Petecão.

