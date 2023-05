Obra da ciclovia na Via Chico Mendes a cada dia ganha mais brilho

FONTE: oaltoacre.com

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra), está trabalhando noite e dia para entregar a obra de revitalização e modernização da ciclovia da Via Chico Mendes. Os trabalhos, que reiniciaram em fevereiro deste ano, deverão terminar antes do início da Expoacre 2023 que começa no final do mês de julho.

Mais de 400 metros de ciclovia serão revitalizados a um custo avaliado entre 3 a 4 milhões de reais, recursos próprios da prefeitura. O secretário da Seinfra, Cid Ferreira, disse que a população está aprovando o trabalho e a essa obra se tornou uma atração a mais em Rio Branco, principalmente para quem chega na cidade por terra.

“O prefeito já fez uma visita ao local, foi muito prestigiado, parabenizado por toda a população daquela região e por àqueles que transitam, os que moram no Quinari, Vila Acre e por todos daquela região. Está sendo uma obra muito bem-feita e não deixa de ser um lugar de atração, porque está muito bem iluminada. Vamos colocar alguns balizadores também. Vai ficar muito mais bonito do que já estava”, explicou Cid Ferreira.

Para o autônomo Leandro Rodrigues que trafega todos os dias pela Via Chico Mendes, a entrada da cidade ganhou mais vida e segurança, principalmente para os ciclistas e pedestres que passam pelo local.

“Melhorou e muito a proteção para ciclistas e pedestres. A visibilidade melhorou bastante na via Chico Mendes. A noite está bacana, está claro para a gente poder trafegar tanto a pé, quanto de bicicleta. Está muito bonito”, enfatizou.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp