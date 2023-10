Homem de 52 anos é assassinado a golpes de facão dentro de serraria

Um homem identificado como Nacife de Oliveira Passos, de 52 anos, foi assassinado a golpes de facão nesta segunda-feira (16) no Polo Moveleiro, km 05 da BR-364, sentido Sena Madureira a Manoel Urbano, no interior do Acre.

Conforme a Polícia Militar na cidade, a equipe foi acionada para atender a uma ocorrência de tentativa de homicídio. Mas, ao chegar no local, a vítima já estava sem vida.

A vítima estava dentro de sua serraria quando foi agredida com vários golpes de facão. A PM-AC isolou o local do crime para o trabalho da perícia técnica e depois fez buscas na região, mas nenhum suspeito foi preso.

O g1 entrou em contato com o delegado da cidade, Thiago Parente para saber se já tem informações de autoria e motivação do crime e ele informou que deve falar sobre o caso ainda nesta segunda, após diligências.

O corpo de Passos foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Rio Branco para os devidos procedimentos.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp