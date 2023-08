Homem é preso em Xapuri após tentar matar colega a golpes de terçado

Por Alexandre Lima

Uma bebedeira ocorrida na zona rural de Xapuri, no Ramal do União, ao lado do Bairro Sibéria, distante uma hora e meia de carro da cidade, por pouco não termina em tragédia.

Segundo foi informado, dois amigos estavam ingerindo bebida alcóolica em uma colônia localizada no Ramal União, já dentro do Seringal Nazaré, quando aconteceu um desentendimento com os dois moradores local.

No meio da confusão, um dos envolvidos foi contido por terceiros por um tempo, até se acalmarem, aparentemente. Em dado momento, ao saírem de perto dos dois, F. A. S. se voltou contra o colega de copo, o empurrando ao chão e em seguida, o atingiu com diversos golpes de terçado pelo corpo e cabeça.

A vítima, que não teve seu nome divulgado, foi levada para o hospital em Xapuri e as policias Civil e Militar foram acionadas. Após receber os primeiros socorros, foi transferida para a capital para passar por cirurgia.

O autor da tentativa fugiu do local tomando rumo ignorado. A Delegada Michelle Boscaro representou o caso junto ao Poder Judiciário pela Prisão Preventiva do suspeito realizando diversas diligências investigativas, dentre elas oitiva da vítima no Pronto Socorro de Rio Branco e colheita de depoimento de testemunhas dos fatos.

O suspeito se apresentou nesta terça-feira (8) acompanhado do seu advogado, como já havia um mandado de prisão através de ordem judicial, foi preso e será submetido ao exame de corpo de delito, ficando à disposição do Poder Judiciário acreano, o qual atuou com celeridade na apreciação da representação da Polícia Civil.

“Desde que tomamos conhecimento dos fatos, iniciamos os primeiros levantamentos e trabalhos investigativos, sendo que hoje efetuamos a prisão do suspeito dessa tentativa de homicídio”, falou a Dra. Michelle Boscaro, Delegada de Polícia Civil do município de Xapuri.

