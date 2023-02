Homem que matou e ocultou corpo em sofá tem prisão preventiva decretada em Rio Branco

O juiz de Direito Daniel Bomfim decretou a prisão preventiva de Manoel Francisco Pereira de Aguiar. Ele é suspeito de ter matado o jovem Afastum Anute, 31 anos, e ter escondido o corpo dentro de um sofá velho, em terreno de uma cerâmica abandonada, que fica no bairro Distrito Industrial, em Rio Branco.

O corpo de Afastum Anute foi encontrado ontem (23). Na sequência, a Polícia Civil iniciou o trabalho de investigação, culminando com a prisão do suspeito. Nesta sexta-feira (24), durante a audiência de custódia, o juiz Daniel Bonfim decretou a prisão preventiva de Manoel Francisco.

Na decisão, a Justiça acatou o pedido do Ministério Público do Acre, feito pelo promotor de Justiça Rodrigo Curti, de homologação da prisão em flagrante e a prisão preventiva do suspeito.

Manoel Francisco foi indiciado por homicídio e ocultação de cadáver.

