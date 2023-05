Osvaldo Felix Barroso

Osvaldo Felix Barroso

011.686.732-91

Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre – IMAC, a licença de instalação – LI, para a atividade de LOTEAMENTO, localizado na BR 317, Km 02 no município de Epitaciolândia – AC.

