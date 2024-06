Intermed 2024: Equipe do UPSD Pando conquista Bicampeonato com apoio da Prefeitura de Brasiléia

Evento encerrou com show de cheerleaders e partidas emocionantes

O Intermed 2024, maior evento esportivo interuniversitário da fronteira, chegou ao fim com uma emocionante partida final entre as equipes UPSD Pando e Águia Azul (UAP), realizada no ginásio Luiz Eduardo Lopes Pessoa, em Brasiléia. O evento contou com o apoio significativo da prefeitura, que proporcionou uma infraestrutura adequada e suporte logístico, envolvendo várias secretarias municipais.

Final disputada e show de cheerleaders

A equipe do UPSD Pando sagrou-se bicampeã do torneio após vencer a Águia Azul em um jogo acirrado. A partida começou eletrizante, com Ítalo Araújo abrindo o placar para o Águia Azul. No entanto, a UPSD Pando rapidamente empatou com um gol de Victor Hugo, encerrando o primeiro tempo com o placar igualado.

No segundo tempo, a UPSD Pando mostrou superioridade e determinação, conseguindo a virada com um gol decisivo de Esdras Sousa (Espirro). O gol garantiu o título de bicampeão à equipe, levando a torcida ao delírio.

Antes da grande final, o público foi entretido por apresentações de cheerleaders, que mostraram habilidades atléticas, dança, saltos e canto, elevando o entusiasmo das torcidas.

Apoio da prefeitura e reconhecimento

O Intermed, que começou na sexta-feira, 31 de maio, e se estendeu até domingo, 2 de junho, reuniu centenas de estudantes das três maiores universidades de Cobija-Pando, Bolívia (UPDS, Unitepc e UAP). O objetivo do evento é promover a integração entre os estudantes, incentivar a prática esportiva e celebrar o espírito competitivo.

A Prefeita Fernanda Hassem, uma grande entusiasta do evento, recebeu um certificado de agradecimento da equipe organizadora pelo apoio oferecido aos estudantes universitários. Durante a abertura do Intermed, a prefeita destacou a importância da competição e manifestou o desejo de incluir mais eventos esportivos nas celebrações do aniversário da cidade.

Resultados finais

– Campeão: UPSD Pando

– Vice-Campeão: Águia Azul A (UAP)

– 3º Lugar: Águia Azul B (UAP)

– 4º Lugar: DS Futsal (UPDS)

O sucesso do Intermed 2024 reforça a importância de iniciativas que promovem a integração e o desenvolvimento esportivo entre os universitários, destacando o papel fundamental do apoio governamental para a realização de eventos desse porte.

