Invasão de contramão por motociclista acaba em morte na Capital

Um motociclista que trafegava sentido bairro-centro pela rua 16 de junho, em uma moto modelo Honda/Fan, placa NAA-9E44, invadiu a pista contrária na avenida Sobral e batendo de frente com um veículo modelo Fiat/Argo, placa QLW-2248, que trafegava no sentido centro-bairro.

o Condutor da moto não identificado, não resistiu aos ferimentos e morreu após invadir a pista contrária e bater de frente já no início da tarde desta terça-feira (11), no cruzamento da rua 16 de junho com avenida Sobral no bairro Boa União na região da Baixada da Sobral em Rio Branco.

Apos a colisão, a vítima que não estava com um capacete apropriado e também não estava afivelado, bateu o rosto no parabrisa do veículo e o peito na carenagem, provocando assim um Traumatismo Craniano Encefálico (TCE) de natureza gravíssimo e um Trauma Torácico, causando a morte ainda no local sem chance de receber atendimento médico.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância de suporte básico (07) para dar os primeiros atendimentos e ambulância avançada, mas quando os paramédicos chegaram ao local, nada puderam fazer pelo motociclista.

A área foi isolada pelos Policiais Militares do 1° Batalhão, para os trabalhos de perícia. Ao término dos procedimentos, o corpo da vítima foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames cadavéricos e identificação.

A moto e o veículo foram removidos por um quincho para o novo pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), e o motorista foi encaminhado para a Delegacia de Flagrantes (Defla), para prestar esclarecimentos para as autoridades policiais.

