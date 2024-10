Jarude agradece os mais de 14 mil votos: “Não vamos desistir, 2026 é logo ali”

ASSESSORIA

O deputado estadual Emerson Jarude (NOVO) usou sua fala na tribuna da Assembleia Legislativa do Acre, na sessão desta terça-feira (8), para agradecer os mais de 14 mil votos que recebeu nas eleições do último domingo (6).

Tendo sido candidato a prefeito de Rio Branco, Jarude teve 14.186 votos e destacou a importância da democracia.

“Eu pude aprender muito nesse caminho, acreditando ainda mais na importância da gente construir diálogos e pensar no conjunto de pessoas que ainda querem transformar o estado do Acre. Quero agradecer os mais de 14 mil votos que tive nessa disputa e todos sabem que não foi fácil uma disputa sem tempo de TV, sem tempo de rádio e até mesmo sendo excluído do último debate que aconteceu aqui da capital, mas que nos trouxe cada vez mais a esperança presente nas pessoas de bem de que um dia nós vamos conseguir mudar essa realidade em que gente vive”, destacou.

O deputado finalizou afirmando que seu papel político sempre foi o de buscar o melhor caminho para resolver os problemas da população e que não vai desistir.

“A democracia é isso, ela nos permite escolher, acertar e até mesmo errar. A única coisa que ela não permite é desistir e isso nós não vamos, então agora é levantar a cabeça, sacudir a poeira e continuarmos os bons debates, porque 2026 já está logo ali. E repito: meu muito obrigado a cada um de vocês que saíram de suas casas com esperança e mantenham a chama acesa, em breve nós vamos transformar esse estado”.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp