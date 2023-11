Em menos de 24 horas, Polícia militar captura foragidos e apreende armas de fogo e entorpecentes

Assessoria de Comunicação da PMAC

Policiais militares do 2° Batalhão PM capturaram um foragido da justiça, apreenderam arma de fogo e entorpecentes na madrugada de sábado, 25, no conjunto Cidade do Povo.

Os militares faziam patrulhamento na região quando avistaram um indivíduo que ao perceber a aproximação da guarnição empreendeu fuga sendo acompanhado pelos policiais.

Durante o trajeto o suspeito passou por um terreno em que três indivíduos estavam parados, os homens tomaram a mesma atitude e correram arremessando objetos uma arma fabricação artesanal e uma sacola contendo entorpecentes.

Os militares conseguiram interceptar um dos indivíduos durante pesquisa nominal foi constatado que existia um mandado de prisão em aberto contra o envolvido.

O foragido capturado é uma das vítimas do confronto entre organizações criminosas rivais que resultou em mortes na chacina que ocorreu no bairro Taquari no início do mês de novembro.

A equipe policial encaminhou o foragido à delegacia juntamente com a arma de fogo e entorpecentes apreendidos na ocorrência para que fossem tomadas as providências cabíveis ao fato.

NO BAIRRO TAQUARI

Equipe Tática do 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM) prendeu na madrugada de sexta-feira, 24, um foragido da justiça que possuía dois mandados em aberto por várias crimes. O fato ocorrreu na Rua Felicidade, bairro Taquari, onde foi apreendido uma arma de fogo e munições.

