Jarude denuncia que enquanto gasta R$ 363 mil só com diárias em Dubai, governo deixa de atender pacientes do TFD

Em seu discurso na Assembleia Legislativa do Acre nesta terça-feira (5), o deputado estadual Emerson Jarude (NOVO) levou ao conhecimento dos colegas de parlamento e da população acreana a angústia dos familiares de um dos pacientes do Tratamento Fora de Domicílio (TFD) que está de alta médica, mas não consegue retornar para casa por falta de passagem aérea que deveria ser fornecida pelo Estado.

A carta recebida, carregada de emoção de um familiar que teme passar o Natal com a família incompleta enquanto o pai fica sozinho em uma cidade onde não conhece ninguém, revela ainda que o motivo da não emissão das passagens seria porque o Estado está em débito com a agência de viagens.

Em contrapartida, conforme levantamento feito por Jarude, o Governo tem uma comitiva de 21 pessoas em Dubai recebendo R$ 362.978,70 apenas em diárias, sem contar o valor gasto com passagens para participar da COP28.

“Sabe para onde que o sistema demissão de passagem não tá bloqueado? Para Dubai. Para lá não se bloqueia sistema, mais de 20 pessoas do Governo foram para Dubai às custas do dinheiro do pagador de impostos, pessoas que chegaram a receber 20.955 reais em uma só viagem, ao todo, senhores, foram 362 mil reais. Fora as diárias do governador do estado do Acre, fora também o custo com as passagens de cada uma dessas 20 pessoas e é isso que nos revolta senhor presidente. Que revolta o cidadão acreano, enquanto nós temos pessoas precisando de uma passagem através do TFD”, exemplificou Jarude.

O deputado destacou que não questiona a importância do evento, e sim, a necessidade de uma comitiva tão grande.

“É claro que é cedo para dizer se essa viagem vai trazer resultado ou não para o nosso estado. Mas uma coisa é muito certa, mais uma vez o acreano deixa de ser prioridade para o atual governo, então fica aqui o nosso apelo para que essa situação do TFD seja resolvida o quanto antes para que as pessoas possam ter o seu direito à saúde e o seu tratamento digno”, finalizou.

