Jarude garante mobiliário e equipamentos de cozinha e lavanderia para escola rural em Rio Branco

assessoria

O deputado estadual Emerson Jarude (NOVO) visitou, na manhã desta quarta-feira (3), a escola Ruy Azevedo, localizada no ramal do Gurgel, na região do Amapá, em Rio Branco para levar boas notícias às crianças: com emenda destinada pelo seu mandato, a escola poderá adquirir equipamentos de cozinha, lavanderia, mobiliário, bebedouro e bomba de água para melhorar a estruturação escolar.

Ao todo serão R$ 20 mil destinados à unidade escolar e a escolha de uso foi feito pela própria diretora, Elisangela Mendonça. “A gente agradece muito por essas melhorias que chegam através da sua ajuda, e por meio desse olhar carinhoso, a gente consegue ofertar uma melhor qualidade aos nossos servidores e alunos que resultam numa melhor qualidade de ensino”, pontuou.

Jarude deixou claro o seu compromisso em ajudar a educação no Acre: “Sou filho de professores e por isso a educação sempre será uma prioridade pra mim, a gente sabe da importância da escola nessa fase inicial da vida, pois impacta na formação do ser humano e é fundamental que a gente consiga oferecer uma estrutura adequada, especialmente quando se trata da zona rural, pois sabemos que existe uma dificuldade muito grande para as famílias mandarem suas crianças para escola pela distância. Então fico muito feliz em poder contribuir com a formação dessa meninada”.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp