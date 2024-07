Polícia Civil do Acre prende motorista envolvido em acidente fatal

A Polícia Civil do Acre, por meio do Núcleo Especial de Capturas (NECAP), prendeu na manhã desta segunda-feira, 1º, o nacional F. R. dos S., de 49 anos de idade. O homem, apontado como o motorista de um caminhão-baú envolvido em um grave acidente de trânsito, foi capturado após meses de buscas.

O acidente ocorreu no dia 8 de fevereiro deste ano, na curva do Tucumã, bairro Santa Maria, em Rio Branco. Segundo as investigações, F. R. dos S. dirigia o caminhão sob efeito de álcool, perdeu o controle do veículo e colidiu, resultando na morte de Natasha Caroline Souza Gomes, 25 anos, e seu filho, Isaac Gomes Cavalcante, de 8 anos. O trágico incidente foi registrado por câmeras de segurança próximas ao local.

O mandado de prisão foi expedido pela 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar de Rio Branco no dia 4 de abril deste ano. Desde então, F. R. dos S. estava foragido. A captura do acusado representa um passo importante na busca por justiça para as vítimas e suas famílias.

A Polícia Civil reforça o compromisso com a segurança pública e a justiça, agradecendo a colaboração da população nas denúncias e informações que contribuíram para a localização e prisão do suspeito.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp