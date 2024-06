Prefeitura de Epitaciolândia lança programa Escola em Tempo Integral

A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Educação lançou nesta sexta-feira, 07 de junho, o Programa Escola em Tempo Integral, com o objetivo de ampliar a oferta de tempo integral nas escolas de educação básica do município.

Estiveram presentes no evento que aconteceu no Auditório da Escola Bela Flor, (Dispositivo) o prefeito Sérgio Lopes acompanhado do Secretário Gondim, Nilcelene Eduino Diretora de Ensino, Gestora da Escola Bela Flor Gorete Freitas, Gestora da Escola João Pedro representada pela Coordenadora Rosicleide Ferreira, Gestora da Escola Raimunda da Cunha aires Sandra Soaldine, Gestora da Escola José Hassem Hall Filho Fabiana Ribeiro e Marinete Mesquita Articuladora Regional do CNCA. Secretários, servidores e professores além da presença de pais de alunos.

O Programa é uma iniciativa do governo federal em parceria com o Município de Epitaciolândia que visa ampliar o acesso à educação de tempo integral e prevê a oferta de uma jornada escolar de 7 horas diárias ou 35 horas semanais, com o objetivo de garantir um desenvolvimento integral dos alunos, nas dimensões cognitiva, socioemocional e cultural.

A iniciativa de governo é uma política pública de grande importância para o desenvolvimento integral e para a melhoria da qualidade de vida de nossos alunos. O prefeito de Epitaciolândia, Dr. Sérgio Lopes, disse que o programa é um compromisso da sua gestão com a educação e que a meta da prefeitura é ampliar o número de vagas para contemplar o maior número de alunos possível.

“Nós vamos investir no ensino integral e tecnológico, é isso que nós pensamos para o município de Epitaciolândia, é isso que eu acredito que vai fazer de fato com que as nossas crianças possam ter um grande desenvolvimento, se hoje nós alcançamos o primeiro lugar em qualidade de ensino e isso é bom, e o que está bom nós podemos deixar melhor ainda, nós podemos melhorar ainda muito mais pois precisamos avançar na qualidade do ensino e formar pessoas, formar cidadãos para uma sociedade cada vez mais competitiva. Isso é um marco para a educação do nosso município. É a formalização e a concretização da Escolas em Tempo Integral. Para mim é uma grande honra estar aqui nesse momento histórico, pois eu acredito que a educação é os mecanismos mais robusto e mais sólido para formar cidadão de bem. ”, pontua o Chefe do Poder Executivo.

O secretário de Educação Raimundo Gondim falou dos desafios e que pretende levar essa modalidade de tempo integral para as escolas do Campo.

“Estamos felizes em dar mais esse passo muito importante na educação, o prefeito Sérgio Lopes nos incumbiu de ampliar a oferta de vagas aqui na cidade e levar também para a zona rural, isso mostra o compromisso que ele tem com a melhoria da qualidade da educação como um todo. Destacou o Secretário.

Durante e após a cerimônia foram feitas diversas apresentações musicais com alunos da escolinha de música Dó-Ré-Mi e Coral do CRAS.

