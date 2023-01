Jenilson Leite tem menos de 1% de rejeição entre os postulantes à comandar a Prefeitura de Rio Branco , aponta Agência Delta

Uma boa notícia para o deputado estadual Jenilson Leite ( PSB) no tocante a disputa à Prefeitura de Rio Branco em 2024 é o índice de rejeição. Em ascensão política com os eleitores da capital acreana, após a votação para Senado, Leite figura com 10% da preferência dos riobranquenses, segundo a Agência Delta.

Além de ser o quarto nome na preferência dos eleitores a dois anos do pleito, o parlamentar também conta com a menor rejeição. Apenas 0,76% dos entrevistados rejeitam o infectologista.

Ao contrário do deputado, o atual gestor da capital, Tião Bocalom ( Progressistas) amargam a reprovação de mais de 30% do eleitorado.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp