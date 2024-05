Jorge Viana recebe na ApexBrasil a primeira-dama Janja Lula e destaca a importância da equidade de gênero e do empoderamenro feminino

“Ontem tivemos a primeira-dama, Janja (@janjalula), aqui na Apex. Ela veio conhecer de perto o Programa de Equidade de Gênero, que temos aqui desde que iniciamos nossa gestão e que tem a @anarepezza, nossa diretora de negócios, à frente. Ela também viu os programas que a Apex desenvolve há mais de um ano, com o empoderamento das mulheres para exportação, com apoio para mulheres para liderar empresas, cooperativas, associações e muito mais. E viu que aqui nós estamos também praticando a equidade de gênero, pois 53% das nossas lideranças são mulheres. Como vocês podem ver aí nas imagens, estou cercado por mulheres competentes, profissionais e que fazem toda a diferença.

Agradeço à primeira-dama pela visita e pela reunião extraordinária. Foram quase 2 horas com o #TimeApex, conversando sobre como podemos, por meio do empoderamento das mulheres, levar o Brasil cada vez mais longe no mundo. Mas, para isso, temos que apostar cada vez mais em encontrar e apoiar os talentos que temos nas diferentes regiões do Brasil, como quer o nosso presidente @lulaoficial. Obrigado pela visita e carinho… Valeu, @janjalula”, Jorge Viana, presidente da ApexBrasil.

