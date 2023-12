Jovem de Assis Brasil brilha na professional Bull Riders (PBR) em Salto de Pirapora, SP

Por Jonys David (Ceara)

Na noite de abertura da 20ª etapa da temporada do Campeonato da Professional Bull Riders (PBR) no Brasil, o talentoso competidor Yan Victo Santos, natural de Assis Brasil, Acre, deixou sua marca ao conquistar a maior pontuação da noite a bordo de Vaticano (EFP Bulls), somando impressionantes 88,50 pontos.

A jovem promessa, competindo apenas em sua terceira etapa na PBR, demonstrou habilidade e determinação, ganhando não apenas reconhecimento, mas também um bônus de R$ 1.350,00 pela vitória na noite. Representando orgulhosamente Assis Brasil-AC, Yan Victo Santos está se destacando na competição que faz parte das celebrações da 37ª edição da Festa do Peão de Salto de Pirapora, no interior de São Paulo.

Essa competição, que é uma das referências na região de Sorocaba, não apenas oferece prêmios significativos, totalizando R$ 50 mil, mas também proporciona aos competidores a chance de acumular pontos valiosos para o ranking nacional, além de visar uma posição de destaque no cenário internacional da PBR, abrindo portas para a elite do esporte nos Estados Unidos.

Yan Victo Santos não só conquistou a vitória na noite de abertura, mas também levou para Assis Brasil e para o Acre 16 pontos preciosos no ranking nacional. Essa conquista reforça o potencial e a paixão dos talentos esportivos provenientes de regiões como o Acre, muitas vezes subestimadas no cenário esportivo nacional.

Além de Yan, outros competidores brilharam na primeira noite, destacando-se Jérson dos Santos de Paranaíba-MS, José Roberto Andrade de Castilho-SP, Victor Hugo Costa de Itaguajé-PR e Rafael Parra de Mandaguaçu-PR, formando um quadro diversificado de talentos regionais.

O evento continua a ser um ponto focal não apenas para a competição, mas também para a celebração do aniversário do município de Salto de Pirapora. Assis Brasil, junto com Yan Victo Santos, representa com orgulho o espírito competitivo e a determinação que caracterizam os atletas do Acre.

Com todas as emoções e desafios reservados para os próximos dias, a expectativa está alta para ver como Yan, e outros competidores, vão se destacar nas noites subsequentes. O Brasil testemunha o talento e a coragem dos competidores, com Assis Brasil na torcida por seu representante brilhante na arena da PBR.

