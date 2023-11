Levaram tudo! Empresário de Epitaciolândia tem que fechar a loja um dia após a inauguração por causa de arrombamento

Um empresário de Epitaciolândia que não quis se identificar temendo por sua segurança, resolveu abrir uma loja de venda de celulares e assessórios, até aí tudo certo, porém o que ele não esperava era que seria mais uma vítima de diversos furtos que vem ocorrendo aqui na fronteira.

Ao chegar pela manhã no seu segundo dia de trabalho, se deparou com as portas de sua loja quebradas e ao adentrar percebeu que toda sua mercadoria havia sido furtada, cerca de 16 celulares que custam em média 2 mil reais cada foram levados pelos ladrões.

O modus operandi é sempre o mesmo, eles desligam o padrão de energia para não serem flagrados pelas câmeras de segurança, e, encapuzados quebram as portas que na sua maioria são de vidros e levam as mercadorias de maior valor e são fáceis de vender, neste caso os celulares.

O Empresário registrou o boletim de ocorrência na Delegacia de Epitaciolândia, agentes da Policia Civil já iniciaram uma investigação para chegar nos autores do furto na loja de celulares.

Decepcionado o empresário resolveu fechar a loja um dia depois de sua abertura, a falta de segurança e o prejuízo foi um golpe forte para ele que estava começando neste ramo, o mesmo acredita que levará um bom tempo para recuperar a quantia perdida.

Com colaboração de Almir Andrade





Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp