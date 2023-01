Médico retira miçanga em formato de coração de dentro do ouvido de criança de 5 anos no Acre

Aline Nascimento

O otorrinolaringologista do Pronto Socorro de Rio Branco Santiago Júnior constantemente atende crianças e adultos com diversos objetos inseridos no ouvido. Na última quinta-feira (12), contudo, ele recebeu um caso inusitado: uma menina, de 5 anos, com uma miçanga em formato de coração dentro do ouvido direito.

Durante o atendimento, segundo o médico, a criança tentou explicar o que tinha acontecido: “Tio, meu coração foi parar dentro do meu ouvido”. A criança foi levada pela mãe para o PS e, após a retirada, voltou para casa.

“Era uma miçanga que vai uma cordinha no meio, tem um furinho ali. A miçanga tinha um buraquinho e consegui colocar a pinça nesse buraquinho sem ela perceber. Fiquei conversando com ela, quando ela percebeu – e vi que ela ia puxar a cabeça – o coração veio na minha pinça. Foi bem fácil o caso dela”, relembrou o médico.

A reportagem não conseguiu contato com a família da menina.

O profissional orientou pais e responsáveis sobre o que fazer quando perceberem que o filho colocou algum objeto no nariz ou no ouvido. “Colocam principalmente no ouvido brinquedos, miçangas e tem que tomar muito cuidado. Não é uma urgência de ter que ir correndo para o hospital , temos um tempo para tirar. É diferente quando é um inseto. No nariz é um pouco mais fácil para perceber, começa a sair uma secreção, é mais simples a mãe ver. A gente resolve isso rapidinho, mães e pais podem ficar um pouco despreocupados”, complementou.

Espinhas de peixe

Mas, nem todo caso recebido por Santiago Júnior no hospital de Rio Branco é simples como a da menina de 5 anos. Na última semana, ele conta que atendeu um adulto com quatro espinhas de peixe dentro do ouvido.

“Falei para ele: ‘cara, pelo amor de Deus, um negócio desse tamanho assim’. Eram espinhas grandes, de 2 a 3 centímetros, e o local onde estavam era perigoso, tinham vasos sanguíneos passando. Não é tão simples puxar”, explicou.

Médico retirou espinhas de peixe de dentro do ouvido de pacientes no PS — Foto: Arquivo pessoal

O médico destacou que é muito normal atender pacientes com objetos no ouvido ou nariz. “É o nosso dia a dia normal, de um otorrino em um hospital de urgência e emergência. Geralmente, as crianças colocam essas miçangas, caroço de milho ou feijão dentro do ouvido. Estão tentando descobrir esses buraquinhos e é comum acontecer”, concluiu.

