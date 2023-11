Militares apreenderam armas de fogo no Bujari

Assessoria de Comunicação da PMAC

Uma equipe da Polícia Militar de serviço no Bujari apreenderam duas armas de fogo na terça-feira, 14, no ramal Patoá, zona rural do município.

Os militares patrulhavam pelos ramais e pararam em um estabelecimento onde existiam informações de venda de entorpecentes no local, em conversa com o proprietário os policiais perceberam que existia uma arma de fogo na prateleira, o indivíduo confirmou ter o armamento e ainda confessou ter outra espingarda adaptada para calibre 22.

Os policiais apreenderam os armamentos e conduziram o suspeito à delegacia para que fossem tomadas as providências cabíveis ao fato.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp