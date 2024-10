Moradores do Bairro Nazaré agradecem a prefeita Fernanda Hassem pelas ações da prefeitura no bairro

Publicados 12 de outubro de 2024

Por Chiquinho Chaves

O que antes era impossível de se imaginar a curto ou longo prazo, hoje é quase uma realidade no Bairro Nazaré em Brasiléia. O bairro terá todas as ruas asfaltadas com o envolvimento da equipe da prefeita Fernanda Hassem.

A gestora municipal não tem medido esforços para ver os moradores de Brasiléia tendo mais qualidade de vida e valorização de seus imóveis. À frente de prefeitura Fernanda conseguiu viabilizar energia elétrica, ampliação da rede de abastecimento de água para aquele Bairro e agora está em fase de conclusão de asfaltamento das ruas do Nazaré.

Toda comunidade do Nazaré está feliz e reconhece a dedicação da prefeita Fernanda Hassem, conforme diz a moradora Tana Oliveira ao comentar que é moradora do Bairro Nazaré há sete anos e externa a gratidão à prefeita por ter levado aquela comunidade a rede de abastecimento de água potável, depois a iluminação pública e por fim as ruas sendo asfaltadas. “O sentimento é só de gratidão, obrigado minha prefeita por tudo que você tem feito por nós!”, enfatizou.

