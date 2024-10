Polícia Militar apreende arma de fogo, captura foragido e recupera veículo roubado

Assessoria de Comunicação da PMAC

Policiais militares que atuam em Plácido de Castro capturaram um foragido da justiça, apreenderam uma arma de fogo e recuperaram um veículo, motocicleta Honda/Twister, na sexta-feira, 11, na zona rural do município.

Os militares receberam informações do roubo com emprego de arma de fogo e as características do autor e do veículo. A guarnição se deslocou para região de fronteira para informar na barreira sobre o roubo, em seguida durante patrulhamento em um ramal nas proximidades da Ac40, os militares avistaram o suspeito, que de imediato empreendeu fuga, vindo a cair da motocicleta e seguir a pé.

Durante o trajeto o indivíduo deixou cair três aparelhos celulares e tentou se desfazer de uma arma de fogo, sendo flagrado está ação. Os policiais realizaram a abordagem e constataram que existia um mandado de prisão em aberto contra o homem.

A guarnição encaminhou o foragido à delegacia de Plácido de Castro, juntamente com os objetos, veículo e arma de fogo apreendidos para que fossem tomadas as providências cabíveis ao fato.

