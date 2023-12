Motorista de caminhonete perde controle, bate contra veículo e muro de mercado em Brasiléia

Por Alexandre Lima

Um acidente envolvendo uma caminhonete modelo VW/Amarok, placas NAF 8101, por volta das 9:00 desta sexta-feira, dia 8, deixou a motorista, identificada como Camila da Silva de Souza, de 24 anos, com ferimentos leves após se chocar contra a traseira de uma van de placa boliviana e o muro do mercado Frios Vilhena.

Segundo foi apurado junto a testemunhas no local, a caminhonete que ia sentido bairro/centro, pela BR 317, a motorista teria tentado desviar de um grande buraco no trecho entre o mercado e o hospital, fazendo com perdesse o controle do veículo que por pouco não se chocou na traseira de uma carreta carregada de postes.

Mais a frente, fazendo zigue-zague, teria encostado no meio-fio central e foi de encontro ao portão do mercado, onde havia a van estacionada e se chocou no poste da rede elétrica. Com o impacto, acionou o air-bag evitando ferimentos maiores.

Com a batida, a mulher teria ficado com uma das pernas presa, sendo necessário o apoio de homens do Corpo de Bombeiros do 5º Batalhão, para soltar e fosse resgatada com o apoio dos socorristas do SAMU que chegou em seguida.

Homens da Polícia Militar e do Trânsito também deram o apoio, isolando o local da batida, afim de afastar curiosos chegassem próximo à rede elétrica que teve de ser desligada para que fosse trocado o poste.

Camila foi conduzida ao hospital consciente reclamando de dores na região do abdômen, onde foi atendida e passaria por exames e não foi constatado fraturas pelo corpo. O dono da van boliviana, foi orientado para registrar o caso na delegacia afim de buscar ser ressarcido dos prejuízos.

O caso será analisado pelas autoridades competentes, que irá preparar um laudo oficial sobre o ocorrido e ver o real motivo do acidente. A caminhonete foi retirada do local posteriormente.

